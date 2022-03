Guerra na Ucrânia ameaça metas do aquecimento global, alerta Guterres

A guerra na Ucrânia afeta também o clima e, de facto, as metas que foram colocadas para daqui a quatro anos, serão dificilmente alcançadas se as pessoas começarem a usar mais combustíveis fósseis em substituição dos que vêm da Rússia. António Guterres, secretário-geral da ONU, alerta para que o limite de subida do aquecimento global de, no máximo, 1,5ºC está em perigo.

O secretário-geral da ONU, numa conferência sobre sustentabilidade realizada pelo jornal Economist, alertou que as medidas tomadas agora de forma precipitada podem aumentar a dependência dos combustíveis fósseis a longo prazo.

A União Europeia (UE) tem tentado reduzir o uso de gás russo em cerca de dois terços e pretende eliminá-lo nos próximos anos. Desse plano também faz parte a expansão da utilização de energia renovável e o uso de combustíveis fósseis de outros países como gás do Qatar e petróleo da Arábia Saudita. No entanto, o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, considera que a UE é demasiado dependente do petróleo e gás russo para cortar o seu fornecimento a curto prazo.

O secretário-geral da ONU reconheceu a preocupação dos especialistas do clima sobre as metas estipuladas para 2026 poderem não ser cumpridas. No ano passado, a emissões anuais de dióxido de carbono subiram 6% para os níveis mais altos da história.

Guterres deixou um aviso: "Se continuarmos com mais do mesmo, podemos dizer adeus a 1,5°C. Mesmo 2ºC podem estar fora do alcance. Isso seria uma catástrofe."