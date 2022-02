Numa altura em que Portugal e o Mundo estão de olhos postos na Ucrânia e no rasto de destruição deixado pelas tropas russas à medida que invadem o país, a CMTV reforça a cobertura jornalística do conflito com o envio de várias equipas para locais estratégicos.





CMTV está em todas as frentes de forma a garantir a melhor informação de proximidade aos portugueses num momento delicado para a Europa e para o Mundo.



Alguns dos principais rostos do canal vão estar próximos da zona de conflito a acompanhar o drama dos refugiados e a tensão permanente nas várias fronteiras com a Ucrânia. Francisco Penim e André Germano (fronteira Ucrânia-Roménia), Manuel Bento e Marc Ricardo Silva (Bucareste, Roménia), Sandra Felgueiras e Adrian Negura (fronteira Ucrânia-Polónia), Tânia Laranjo e Daniel Comédias (Tallinn, Estónia), Tiago Virgílio Pereira e Nuno André Ferreira (Budapeste, Hungria), João Ferreira e Filipe Brito (Moscovo, Rússia), Mariana Lopes e Miguel Linares (Bruxelas, Bélgica), Joaquim Martins (Londres, Reino Unido) e Mariana Martins e Carlos Chanoca(Base das Lajes, ilha Terceira, Açores) são os enviados especiais que estarão no terreno nos próximos dias.





Enviados especiais da CMTV à guerra

“A CMTV está em todas as frentes, em linha com o compromisso assumido com os telespectadores. Temos a melhor cobertura de todas as notícias relevantes no País e no Mundo”, afirma Paulo Oliveira Lima, diretor-adjunto do CM e CMTV.