Guerra na Ucrânia em destaque nas exposições do Estação Imagem Coimbra

A resistência do povo da Ucrânia face à invasão das tropas russas estará em destaque nas exposições do Estação Imagem 2022, que se realiza em Coimbra, entre 13 de setembro e 6 de novembro.

Numa edição que é dedicada aos fotojornalistas ucranianos, o Estação Imagem 2022 vai contar com seis exposições no programa do festival, cinco delas sobre a guerra na Ucrânia, anunciou esta quarta-feira a Câmara de Coimbra, que coorganiza a iniciativa, juntamente com a associação Estação Imagem.

Quatro dessas cinco exposições centradas no conflito são da autoria de fotógrafos ucranianos e outra "do célebre fotojornalista americano James Nachtwey", recuperando um trabalho feito para a revista The New Yorker, realçou a autarquia.