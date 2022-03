Guerra na Ucrânia está a prejudicar o meio ambiente. Saiba como

Para além dos mortos e feridos, problemas socioeconómicos, e do o drama humanitário, todos amplamente divulgados pela comunicação social, também a saúde ambiental está em risco com a guerra na Ucrânia. O alerta é da Associação ZERO.

Os impactos ambientais fazem sentir-se ainda antes da guerra ter início, pois os tanques, aeronaves e barcos de guerra precisam de bastante energia para se deslocarem, que provém muitas vezes de combustíveis fósseis, os quais contribuem para emissão de gases que provocam efeito de estufa.

O avanço destes veículos em determinadas zonas pode prejudicar gravemente o ambiente, como no caso da passagem de tanques na zona de Chernobyl, na Ucrânia, que originou o levantamento de poeiras radioativas que até agora estavam cimentadas no solo, após o desastre na central nuclear.

As estratégias de guerra passam, normalmente, por atacar instalações energéticas, industriais e petrolíferas, o que afeta não só a população, mas sobretudo o ambiente durante os próximos anos, como é o caso do ataque russo à central nuclear de Zaporizhzhya. O ataque preocupou a comunidade internacional, uma vez que, um reator poderia ter sido atingido.

Segundo Francisco Ferreira, da associação ambiental ZERO, há várias cidades ucranianas que têm ficado sem eletricidade e, assim, os "mecanismos para conter a poluição deixam de funcionar".

Ainda hoje, áreas da Europa estão contaminadas por metais pesados, causados pelo uso de certas munições durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo.



Teme-se que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tenha os mesmos efeitos.