O gás natural TTF (Title Transfer Facility) para entrega em abril disparou hoje no mercado holandês para 335 euros por megawatt hora (MWh), um novo máximo de sempre.

Segundo dados da Bloomberg, às 9h50 em Lisboa, o gás natural estava a cotar-se a 260 euros por MWh, mais 27,50% do que no fecho de sexta-feira (204 euros), embora no início das negociações tenha atingido 335 euros.

O mercado do gás está a viver um dia muito volátil, com grandes flutuações em apenas alguns minutos.