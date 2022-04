Guerra na Ucrânia pode cortar a meio o crescimento do comércio internacional

A guerra na Ucrânia pode anular metade do crescimento do crescimento das transações internacionais esperado para 2022, segundo uma análise divulgada esta segunda-feira pelo secretariado da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Segundo o documento, a crise deve reduzir o crescimento do produto económico mundial a um intervalo situado entre 3,1 e 3,7% este ano, enquanto o do comércio internacional deve situar-se entre 2,4% e 3,0%. Em outubro, a OMC estimava um crescimento das trocas em torno dos 4,7%.

"O povo ucraniano está a viver muito sofrimento e destruição, mas os custos em termos de redução das trocas e da produção vão ser sentidos provavelmente pelas populações do mundo inteiro, devido à subida dos pecos dos produtos alimentares e da energia e à redução da disponibilidade das mercadores exportadas pela Federação Russa e Ucrânia", ainda segundo o secretariado da OMC.

"Os países mais pobres estão fortemente ameaçados pela guerra, porque afetam uma parte maior dos seus rendimentos aos produtos alimentares do que os países ricos", especificou-se no documento, onde também se previu que esta situação "pode ter um impacto na estabilidade política".

Se as partes russa e ucraniana no conjunto da produção e do comércio mundiais são relativamente pequenas, estes dois Estados são importantes fornecedores de produtos essenciais, como alimentares e energéticos.

Segundo a OMC, a Federação Russa e a Ucrânia somadas representaram em 2019 cerca de 25% do milho mundial, 15% da cevada e 45% do girassol.

Por seu lado, só a Federação Russa representa 9,4% do comércio mundial de carburantes, parte que sobe para 20% no caso do gás.