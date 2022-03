A guerra na Ucrânia vai provocar um rombo nas contas do Benfica. Isto porque o Shakhtar não tem como pagar os cerca de 16 milhões de euros que faltam relativos à transferência de Pedrinho (águias já terão recebido dois milhões do total de 18).O conflito com a Rússia levou ao cancelamento de toda a atividade desportiva na Ucrânia e o futebol não fugiu à regra.