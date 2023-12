“Esta guerra, provavelmente, não terminará tão cedo quanto gostaríamos. A guerra pode durar até 2025, mas a Alemanha vai continuar a ajudar a Ucrânia”.A garantia foi dada pelo chanceler alemão durante um discurso no congresso do Partido Social Democrata, em Berlim. Apesar de admitir que esta ajuda representa “um grande desafio financeiro” para o país, Olaf Scholz comprometeu-se a continuar a apoiar a Ucrânia, financeiramente e com armas.“Se outros Estados vacilarem, a nossa contribuição poderá ter de ser ainda maior”, assegurou. Esta garantia surge um dia depois de os senadores republicanos dos EUA terem bloqueado um projeto de lei que teria fornecido mais de 60 mil milhões de dólares de apoio à Ucrânia. Os ataques russos multiplicam-se e intensificam-se. A Rússia lançou quase 100 ataques aéreos em toda a Ucrânia em 24 horas. Várias regiões do Leste, incluindo Kharkiv, Luhansk e Donetsk, testemunharam alguns dos combates mais intensos. Os ataques ocorrem um dia depois de as autoridades ucranianas afirmarem que intercetaram mísseis de cruzeiro pela primeira vez em quase 80 dias.