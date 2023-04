Guterres condena Rússia por devastação do conflito

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez esta segunda-feira duras críticas à Rússia por causa da guerra na Ucrânia, acusando o regime de Putin de “causar imenso sofrimento e devastação no país e no seu povo” e de agravar “as migrações económicas globais desencadeadas pela pandemia de Covid-19”.









O ataque ganhou relevância especial por acontecer numa reunião do Conselho de Segurança dedicada ao multilateralismo presidida pelo MNE russo, Sergei Lavrov.

Guterres alertou ainda para os riscos elevados da tensão entre as grandes potências, algo que Lavrov secundou, mas para criticar indiretamente os EUA por pôr em causa o multilateralismo.





Entretanto, a China distanciou-se do seu embaixador em França, Lu Shaye, que está no centro de um incidente diplomático depois de, na semana passada, pôr em causa a soberania da Ucrânia e de outros antigos países do bloco soviético. Pequim garantiu esta segunda-feira respeitar a independência de todas as repúblicas pós-soviéticas.