Guterres ouve queixas e promessas de Putin em Moscovo

O secretário-geral da ONU saiu esta terça-feira de Moscovo com promessas vagas, tendo sobretudo ouvido o reiterar de negações de culpa e de acusações à Ucrânia. Apesar disso, António Guterres obteve do Presidente Vladimir Putin um acordo “de princípio” para o envolvimento das Nações Unidas e da Cruz Vermelha na retirada de civis da fábrica Azovstal, em Mariupol, onde estão refugiadas as últimas forças ucranianas que resistiram ao cerco russo.









“Milhares de pessoas necessitam de assistência humanitária e muitas têm de ser evacuadas”, disse Guterres, acrescentando que foi a Moscovo como enviado de paz, na que foi a primeira visita à Rússia desde o início da invasão, a 24 de fevereiro.

O Presidente russo admitiu que a situação em Mariupol “está difícil e pode ficar trágica”, mas disse esperar “resultados positivos” das negociações que, disse, decorrem ainda com a Ucrânia por videoconferência.









Leia também Ucranianos acreditam que vão ganhar a guerra Frisou, contudo, que não assinará nenhum acordo de segurança sem serem resolvidas as questões da Crimeia e do Donbass e iniciou então um rol de acusações a Kiev, reiterando o que o Kremlin já disse várias vezes.

Sobre o processo de paz disse, por exemplo, que as conversações de Istambul tinham feito avanços importantes, mas que tudo mudou “de forma dramática” depois das alegações sobre crimes de guerra em Bucha. Em Istambul, explicou Putin, “os colegas ucranianos não fizeram exigências de segurança nem referências a conceitos como as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia”. O líder russo aludia ao facto de a Ucrânia ter aceitado um estatuto de país neutro e não nuclear, abdicando de uma futura adesão à NATO e de ter também aceitado deixar para depois o debate sobre as questões territoriais.





Mas depois, disse o líder russo, Kiev recuou e “encenou a provocação em Bucha, com a qual as tropas russas nada têm que ver”. E Putin sublinhou: “Sabemos quem preparou a provocação e que meios usaram.”