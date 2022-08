Guterres reúne com Zelensky e Erdogan

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, chegou esta quarta-feira a solo ucraniano para uma visita de três dias, onde tem encontro marcado com o Presidente ucraniano, Zelensky, e com o líder turco, Recep Tayyip Erdogan.A reunião trilateral ocorre esta quinta-feira, em Lviv, na região ocidental do país. Entre vários temas, estarão em cima da mesa a revisão do funcionamento da iniciativa que possibilitou o desbloqueio das exportações de cereais ucranianos pelo mar Negro, bem como a situação atual na central nuclear de Zaporíjia, e as tentativas de envio de uma missão de especialistas internacionais para avaliar o terreno, avançou o porta-voz do líder da ONU, Stéphane Dujarric.Esta sexta-feira, António Guterres visitará a cidade de Odessa, a sul, cujo porto está a ser utilizado para a exportação de cereais ucranianos, através do acordo impulsionado pela ONU e pela Turquia.Mais tarde, Guterres viajará ainda para Istambul para visitar o Centro de Coordenação Conjunta que fiscaliza o cumprimento desse pacto.Esta é a segunda vez que o secretário-geral da ONU visita a Ucrânia este ano, tendo estado presente em abril passado, no âmbito da evacuação da fábrica de Azovstal, em Mariupol, onde estavam sitiados soldados ucranianos, o que acabou por se concretizar poucos dias depois. Foi ainda nessa visita que começou a ganhar forma o acordo da exportação dos cereais ucranianos.