"Há um fosso entre o que os cidadãos querem e o que a Europa oferece", diz Roberta Metsola

A líder do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, considerou esta segunda-feira estar provada a existência "de um fosso" entre o que os cidadãos querem e o que a Europa cumpre e propõe uma convenção.

A presidente do PE, no discurso no encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa, referiu estar demonstrado que "há um fosso entre o que as pessoas esperam e o que a Europa é capaz de oferecer neste momento", defendendo que o próximo passo deve ser a organização de uma convenção.

Por seu lado, a líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, saudou a prontidão do PE "de usar pela primeira vez os seus poderes para propor uma convenção", comprometendo-se a colaborar com a instituição nesta matéria "sem tabus nem linhas vermelhas ideológicas".