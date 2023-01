Os endereços de Internet da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (UL) foram, ontem, alvos de um ataque informático. “Não houve danos a registar e o tempo que a página esteve indisponível foi mínimo”, disse aoa vice-reitora da UL, Dulce Domingos. Também a DGS confirmou o ataque, acrescentando que “o Centro Nacional de Cibersegurança está a avaliar e a acompanhar a situação”.O apagão em sites de saúde pode estar associado a um ataque provocado por ‘hackers’ russos que procuram causar danos em organismos de países que prestam apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia. O grupo Killnet, apontado como um braço de Moscovo no submundo digital, pode estar na origem do ataque, revelou o semanário ‘Expresso’.