Um ano depois, há uma cidade nos arredores de Kiev que parece ter ficado presa ao primeiro dia da guerra. Chama-se Hostomel. Na altura ouvimos falar muito dela por causa do pequeno aeroporto tomado pelos russos. Como todas as pequenas localidade à volta de Kiev, Hostomel tenta levantar-se. Alguns edifícios já foram reconstruídos, a maioria das janelas tapada, mas as pessoas parecem não conseguir esquecer o terror por que passaram.









Ver comentários