Identificado o primeiro suspeito do massacre de Bucha

As autoridades ucranianas anunciaram esta terça-feira terem identificado o primeiro suspeito relacionado com o massacre de civis na localidade de Bucha, nos arredores de Kiev.De acordo com a procuradora-geral ucraniana, Iryna Venediktova, trata-se de Serhiy Kolotsei, comandante de uma unidade da Guarda Nacional russa. "A polícia estabeleceu que, a 18 de março, matou quatro homens desarmados e, mais tarde, torturou um civil e sujeitou-o a uma execução simulada", acusou Venediktova, adiantando que o mesmo indivíduo foi apanhado por câmaras de vigilância quando enviava produtos roubados para a cidade russa de Ulyanovsk.Recorde-se que, após a retirada das tropas russas de Bucha, no final de março, as forças ucranianas encontraram os corpos de centenas de civis nas ruas e em valas comuns, muitos dos quais com as mãos atadas e sinais de tortura.Na semana passada, o Governo ucraniano divulgou as fotos de 10 soldados russos acusados de cometer crimes de guerra.