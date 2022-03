De acordo com o Santuário de Fátima, a imagem vai ficar um mês no país para ser venerada pela comunidade greco-católica. É a primeira vez que a Ucrânia recebe a imagem da Virgem Peregrina.



Ao que o CM apurou, a réplica da imagem nº 1 de Nossa Senhora de Fátima deveria ter chegado esta terça-feira a Varsóvia, na Polónia, mas houve uma alteração no percurso em virtude de não haver voo direto. Assim, viajou primeiro para Atenas, a capital da Grécia, e só esta quarta-feira chegou ao Aeroporto de Varsóvia.