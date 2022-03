A Rússia instalou mais unidades militares em florestas, quintas e zonas industriais a menos de 15 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, segundo mostram imagens de satélite recolhidas no domingo pela empresa norte-americana Maxar.



Em comunicado, a Maxar, citada pela agência Reuters, explica: "Esta nova atividade representa uma mudança do padrão observado anteriormente na mobilização de grupos de batalha (tanques, veículos blindados, artilharia e equipamento de apoio".

