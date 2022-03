Imediações do maior hospital pediátrico de Kiev alvo de ataque com morteiros, revela enviado especial da CMTV à Ucrânia

O maior hospital pediátrico de Kiev, na Ucrânia, foi esta quarta-feira alvo de um ataque com morteiros nas suas imediações, avançou o enviado especial daa Kiev.O jornalista Alfredo Leite preparava-se para uma entrevista com a assessoria de imprensa do hospital quando foi informado do ataque.Apesar disso, na capital há uma enorme concentração de forças ucranianas preparadas para resistir a qualquer tentativa de invasão dos opositores russos."Há uma estimativa de que 100 mil ucranianos em Kiev estão armados com material de guerra", sublinha o enviado especial da. Se houvesse um avanço russo para a capital "a resistência aqui dentro seria muito forte"."Os russos também sabem disso e que não podem dar um passo em falso. Sabem que uma entrada em Kiev não seria propriamente um passeio pela capital", reforça Alfredo Leite.