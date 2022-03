Índia compra petróleo russo e rejeita "politizar" questões de energia

Responsáveis do governo indiano defenderam esta sexta-feira a compra de petróleo russo, argumentando que os países europeus continuam a comprar hidrocarbonetos a Moscovo e que os preços do crude deixam pouca escolha.

"As transações energéticas legítimas da Índia não devem ser politizadas", afirmaram fontes do governo indiano, sublinhando que o país "depende fortemente das importações para satisfazer as suas necessidades energéticas".

Nos últimos dias, as refinarias de petróleo indianas terão, segundo a imprensa, comprado vários milhões de barris de petróleo russo a preços de desconto.