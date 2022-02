Influencer brasileira pede ajuda para sair da Ucrânia

Com o início da invasão russa à Ucrânia, a influencer Lyarah Vojnovic partilhou nas redes sociais o pânico que se vive no território ucraniano e pediu ajuda para conseguir sair do país, onde reside.

A jovem mostrou estar abrigada no sótão de um hotel com a sua família, sem ter mais informações de como e quando sair. Embora a comunicação social local diga que está tudo calmo na zona em que Lyarah está, a jovem nega.

Lyarah Vojnovic vive na Ucrânia há dois anos com o seu marido Maycon Andrade (jogador de futebol na equipa do Shakhtar Donetsk) e os seus dois filhos.



Apesar dos pedidos de apoio, a embaixada brasileira afirma não poder fazer nada, pois são muitas famílias a pedir apoio e a querer sair do país.