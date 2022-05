Iniciativa do Correio da Manhã garante seis toneladas de bens para a Ucrânia

Dez por cento da receita da venda líquida das edições de 12 e 19 de março do Correio da Manhã reverteram para a Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP). No total, o Correio da Manhã entregou mais de 14 mil euros.José Pamplona, comissário internacional da AEP, refere que com essa verba foram comprados produtos de higiene, alimentos, kits de primeiros socorros e roupa que serão entregues aos escoteiros da Polónia."A nossa missão não acaba aqui. Existe muito a fazer ainda", diz José Pamplona, afirmando que, agora, a ajuda necessária a nível nacional passa por apoios para receberem os refugiados no nosso país. "Temos de ter locais para eles viverem", salienta o comissário internacional da AEP.