Francisco Coelho está na fronteira de Siret, a viver a experiência mais marcante da sua vida. "Noventa e nove por cento dos cidadãos que passam aqui são mulheres com crianças, o que é fora do normal. São mulheres e crianças ininterruptamente, 24 horas por dia, a entrarem na Roménia por este posto", referiu ao CM este inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) destacado na força da agência europeia Frontex, que está a reforçar a segurança e controlo nos limites do território romeno.