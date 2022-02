A invasão da Ucrânia fez disparar esta quinta-feira o preço do petróleo, com o barril de Brent a ultrapassar os 100 dólares (88 euros), acelerando a tendência de subida dos últimos meses. As ondas de choque propagaram-se ainda às principais Bolsas mundiais, que fecharam no vermelho, com destaque para os índices francês e alemão.