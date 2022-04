Itália prepara-se para limitar ar condicionado para reduzir dependência energética da Rússia

Os italianos podem enfrentar um longo verão quente... e com dificuldades no acesso ao ar condicionado. Tudo porque o governo pretende reduzir a dependência do fornecimento de gás russo e, para isso, pretende ajustar a temperatura dos sistemas de ar condicionado.



No verão, estes sistemas não deverão baixar dos 25/28 graus Celsius. A emenda ao decreto do governo sobre o uso da energia estabelece também que durante o próximo inverno os quartos deverão ser aquecidos num máximo entre 19 a 21 graus.







A 'Operação Termostato', como já foi apelidada, pretende diversificar as fontes de fornecimento de energia em Itália, uma vez que 40% das importações de gás provêem da Rússia, e fazer face à crise no setor provocada pelo início da guerra na Ucrânia.