O cessar-fogo russo, ordenado pelo presidente Vladimir Putin, entrou em vigor, ao longo de toda a frente de guerra na Ucrânia a partir do meio-dia, hora de Moscovo (9h00 hora de Portugal), avançou a televisão estatal russa."Ao meio-dia de hoje [sexta-feira], o regime de cessar-fogo entrou em vigor em toda a linha de contacto", disse a televisão estatal russa First Channel. "Continuará até ao final do dia 7 de janeiro".