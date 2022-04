O Japão anunciou esta sexta-feira a imposição de novas sanções contra a Coreia do Norte com o congelamento de ativos de nove pessoas e de quatro empresas envolvidas no programa nuclear e de mísseis do país.

As quatro empresas, todas russas, foram sancionadas "pelo envolvimento em atividades proibidas" pelas resoluções da ONU, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros nipónico, em comunicado.

A medida eleva para 60 empresas e 71 pessoas afetadas pelas sanções do Japão contra a Coreia do Norte.