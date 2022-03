Joe Biden anuncia novas sanções económicas para "punir ações de Putin"

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez esta quinta-feira declarações à margem da Cimeira da NATO em Bruxelas, na Bélgica, onde anunciou novas sanções económicas para "punir ações de Putin".Joe Biden viajará amanha para a Polónia com o objetivo de estar com alguns dos refugiados, acrescentando que já teve em muitas zonas de guerra como também em campos de refugiados e entende que são situações "sempre terríveis", sobretudo quano há crianças em situações precárias."Tudo isto podia acontecer-me a mim" afirma.Sobre o trabalho que o governo americano está a fazer para ajudar os refugiados ucranianos, Biden diz ainda que "estamos a trabalhar para voltar a unir as famílias que estão separadas dentro e fora da Ucrânia".No que diz respeito à cedência de territórios da Ucrânia, esta é uma situação que caberá apenas ao país ucraniano decidir."Esta decisão, é um assunto que diz respeito aos ucranianos e ao seu governo".Em atualização