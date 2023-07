Jornalista russa da Novaya Gazeta pontapeada no corpo e na cara na Chechénia

A jornalista russa da Novaya Gazeta, Elena Milashina, e o seu advogado, Alexander Nemov, foram agredidos por homens não identificados, na região russa da Chechénia, informou o próprio jornal.As vítimas foram travadas por homens armados quando seguiam de carro para o aeroporto. Os suspeitos agrediram repetidamente Milasinha e Nemov com pontapés no corpo e na cara.Os agressores também estragaram o equipamento da jornalista e do advogado. Nemov relata que três carros bloquearam a estrada antes de os ameaçarem, com uma arma de fogo.Milashina partiu vários dedos e Nemov tem um ferimento na perna, devido a um esfaqueamento. Os dois estão no hospital de Grozny, na capital chechena.A dupla estava em Grozny para acompanhar em tribunal o caso de Zarema Musaeva, mãe de um ativista dos direitos humanos, perseguida pelos líderes chechenos.A Novaya Gazeta é uma das poucas publicações independentes na Rússia. Milashina foi condecorada, em 2009, com um prémio da ONG "Human Rights Watch" pelo seu ativismo. O diretor do órgão de comunicação russo foi laureado, em 2021, com o Prémio Novel da Paz.