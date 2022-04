Jornalista russa que interrompeu telejornal para denunciar invasão na Ucrânia já tem um novo emprego

Marina Ovsyannikova é a jornalista russa que protestou contra a invasão russa à Ucrânia durante uma emissão em direto no canal televisivo russo Channel One, em março deste ano. A jornalista de Moscovo tem agora um novo emprego no jornal alemão Die Welt, "reportando da Ucrânia e da Rússia, entre outros lugares", disse o jornal em comunicado à Agência France-Presse.O editor-chefe, Ulf Poschardt, elogiou a "coragem num momento decisivo" de Ovsyannikova, e justificou a decisão ao dizer que a jornalista "defendeu as virtudes jornalísticas mais importantes, apesar da ameaça de repressão do estado".