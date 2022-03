O jornalista ucraniano Viktor Dudar, que se juntou às forças armadas como voluntário no primeiro dia da invasão russa da Ucrânia, foi morto em combate no sul do país, anunciaram esta segunda-feira as autoridades ucranianas.

Dudar morreu perto da cidade de Mykolaiv durante combates com forças russas, disse o conselheiro do Ministério dos Assuntos Internos Anton Gerashchenko.

O jornalista trabalhava para o jornal Express, de Liv, no oeste da Ucrânia.