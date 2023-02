Kiev acordou receosa com a memória de há um ano mas ameaças de Moscovo não se cumpriram

A população de Kiev acordou esta sexta-feira receosa com a possibilidade de bombardeamentos na capital ucraniana, mas encontrou uma cidade completamente silenciosa, em contraste absoluto com o que os habitantes viveram há um ano.

As ruas da capital da Ucrânia estão mais silenciosas do que o habitual para uma sexta-feira. É dia 24 de fevereiro de 2023 e precisamente há um ano, durante a madrugada, começaram a soar as sirenes antiaéreas. Seguiu-se a artilharia.

Kiev foi bombardeada, a artilharia russa desfigurou partes da cidade e as forças do Kremlin estiveram a poucos quilómetros de entrar na cidade, enquanto a cercavam ocupando as localidades na periferia.