Kiev acusa Rússia de novo ataque a porto perto de Odessa

As autoridades ucranianas acusaram esta terça-feira a Rússia de "ataques maciços" no sul da Ucrânia, que atingiram sobretudo uma vila costeira perto de Odessa e o porto de Mykolaiv, apesar do acordo assinado com a ONU.

Moscovo, assim como Kiev, assinou, na sexta-feira passada, um acordo para desbloquear as exportações de cereais ucranianos, cruciais para a segurança alimentar global, comprometendo-se a não atacar portos e navios, nomeadamente na região de Odessa.

Logo no sábado, a Ucrânia denunciou um outro ataque russo ao porto comercial de Odessa, ponto-chave para a exportação de cereais pelo Mar Negro.