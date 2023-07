A Ucrânia estará disposta a negociar um acordo de paz até ao final do ano. A notícia, avançada pelo ‘Washington Post’, surge na sequência da visita do diretor da CIA a Kiev. A intenção terá sido comunicada por Kiev a William Burns, de acordo com fontes que acompanharão o responsável da CIA. A ideia de Zelensky passa por reconquistar uma parte significativa do território ocupado pelos russos na contraofensiva que está em marcha e só depois sentar-se à mesa para discutir um plano de paz.









