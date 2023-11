A capital ucraniana, Kiev, foi, este sábado de madrugada, novamente alvo de ataques aéreos russos, pela primeira vez ao fim de quase dois meses. “Depois de uma longa pausa de 52 dias, o inimigo retomou os ataques com mísseis contra Kiev. O míssil não conseguiu chegar a Kiev porque as defesas aéreas abateram-no quando se aproximava da capital”, disse Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev. Após o abate de mísseis balísticos russos ouviram-se duas grandes explosões. Apesar de terem sido feitas várias chamadas de alerta às autoridades, não há registo de vítimas. No entanto, o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, pediu aos residentes da capital para se refugiarem nos abrigos antibomba. As Forças Armadas ucranianas também relataram ataques a outras regiões do país, incluindo Odessa, Kharkiv, Poltava, Sumi, Kirovohrad e Dnipropetrovsk. Segundo o Exército ucraniano, foram abatidos mais de 30 veículos aéreos não tripulados, entre mísseis e drones. A última vez que Kiev tinha sido atacada foi a 21 de setembro. Nesse dia, as defesas aéreas ucranianas abateram um míssil russo e a queda de detritos provocou ferimentos em sete pessoas.





abate de drones









Leia também Ataque aéreo mata mãe e filha em Kiev O Ministério da Defesa russo diz que abateu vários drones no espaço aéreo russo, especificamente na província de Smolensk.

Josep Borrell





O alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros alerta que a Europa tem de estar preparada para substituir o apoio dos EUA à Ucrânia.





ajuda financeira





O FMI diz que a Ucrânia superou uma segunda revisão de políticas económicas, que lhe vão permitir receber 840 milhões de euros.