Kiev condena atribuição simplificada de nacionalidade russa a ucranianos

A diplomacia ucraniana disse esta segunda-feira que "condena veementemente" o decreto do Presidente russo, Vladimir Putin, que facilita o acesso à nacionalidade russa a todos os ucranianos, classificando o gesto como "uma nova invasão da soberania".

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros condena veementemente o decreto do Presidente da Federação Russa", disse a diplomacia ucraniana, num comunicado, acrescentando que "a mencionada decisão constitui mais uma invasão à soberania e integridade territorial da Ucrânia, incompatível com as normas e princípios do direito internacional".

A Presidência russa anunciou hoje a simplificação da obtenção da cidadania russa a todos os ucranianos, alargando uma medida que só era aplicada a residentes nos territórios da Ucrânia ocupados por Moscovo.