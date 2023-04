Kiev confiante em vencer guerra tecnológica

As forças ucranianas e russas travam combates convencionais nas linhas da frente, mas a primeira grande guerra da era da Internet na Europa também desencadeou uma batalha tecnológica, que Kiev acredita que pode vencer.









O ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, sublinhou, em entrevista à agência Associated Press (AP), que está confiante de que o seu país tem a motivação e habilidade para inovar mais que a Rússia. E frisou que veículos aéreos não tripulados (drones), guerra eletrónica, comunicações por satélite e outras tecnologias têm sido uma parte fundamental da guerra com a Rússia, que começou há mais de um ano.

"As tecnologias permitem que a artilharia tradicional e moderna seja mais precisa e ajudam a salvar a vida dos nossos soldados", vincou.









O ministro ucraniano reconheceu que a Rússia também está ciente da importância da tecnologia no campo de batalha e está a desenvolver e melhorar ativamente a sua própria. “Todos os dias há novos drones no campo de batalha do nosso lado e do lado da Rússia. Nós vemos que tipos de drones eles têm. Capturamos, desmontamos e estudamos”, destacou Fedorov. *COM LUSA