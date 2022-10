Kiev e Mikolaiv bombardeadas durante a madrugada

A cidade ucraniana de Kiev sofreu um novo ataque das tropas russas, desta vez, com 'drones kamikaze'. A informação foi avançada pelo governador regional, Oleksiy Kuleba através da sua conta de Telegram. Também a cidade de Mikolaiv foi alvo de ataques, durante a noite, que atingiram uma zona residencial.

À população é recomendada a permanência nos abrigos e o cumprimento das regras de segurança.



O jornal The Kyiv Independent dá conta do ataque que aconteceu na madrugada desta quinta-feira e acrescenta que "os socorristas já estão a trabalhar no terreno, disse Kuleba. Neste momento, não há informações sobre vítimas ou danos".