Kiev e Moscovo trocam acusações sobre ataques com vítimas civis

As autoridades ucranianas e russas trocaram hoje novamente acusações sobre ataques mútuos com vítimas civis, no que se tornou um ritual quase diário, desta vez na região ucraniana de Zaporijia e na região russa de Briansk.

No sul da Ucrânia, na cidade de Zaporijia, pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas esta quinta-feira após o bombardeamento russo de um edifício civil que já tinha sido atingido no dia anterior, anunciaram as autoridades ucranianas.

"Um incêndio deflagrou num edifício civil depois de os ocupantes [russos] o terem atingido com um míssil. Neste momento, temos a lamentar a morte de uma pessoa", escreveu o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na plataforma digital Telegram.