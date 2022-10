A Ucrânia vai formalizar ainda esta sexta-feira um pedido de adesão acelerada à NATO, anunciou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pouco depois de a Rússia ter anexado quatro regiões ucranianas.

"Estamos a dar um passo decisivo ao assinar a candidatura da Ucrânia à adesão acelerada à NATO", disse Zelensky num comunicado divulgado no 'site' da Presidência.

O comunicado é acompanhado de um vídeo com a comunicação de Zelensky, que termina com a assinatura do documento.