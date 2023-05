Kiev nega ocupação de Bakhmut e tenta cercar forças russas

A Ucrânia voltou esta segunda-feira a desmentir que os mercenários do Grupo Wagner controlem a totalidade de Bakhmut, garantindo que os combates prosseguem e que as suas forças estão a avançar nos flancos Sul e Norte da cidade numa tentativa de isolar o inimigo no centro da martirizada cidade.



Depois de Volodymyr Zelensky ter garantido na Cimeira do G7, no domingo, que as forças russas “não ocuparam Bakhmut”, esta segunda-feira foi a vez da vice-ministra da Defesa da Ucrânia vir a público desmentir a vitória anunciada pelo líder do Grupo Wagner.









