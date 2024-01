A Ucrânia exigiu esta quinta-feira uma investigação internacional ao derrube de um avião militar russo que transportava prisioneiros de guerra ucranianos, acusando Moscovo de dar informações falsas sobre o incidente, que causou a morte a 74 pessoas.









Moscovo acusou na quarta-feira as forças ucranianas de derrubarem o avião com um míssil, acusação que Kiev não desmente. A Rússia diz que a aeronave, que se despenhou na região russa de Belgorod, transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos que iam ser trocados por militares russos e garante que as autoridades militares ucranianas foram informadas da rota do avião 15 minutos antes do ataque.

Kiev nega ter recebido qualquer aviso e diz que as defesas antiaéreas russas estavam ativas na região na altura do derrube do avião. “Podemos assumir vários cenários, incluindo uma provocação ou o uso de prisioneiros de guerra ucranianos como escudo para o transporte de armas e munições”, afirmou um porta-voz dos serviços secretos militares ucranianos.