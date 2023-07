Kiev reclama reconquista de 14 quilómetros quadrados no sul e leste

O Exército ucraniano reclamou esta segunda-feira ter reconquistado 14 quilómetros quadrados de território às forças da Rússia na sequência da contraofensiva, afirmou o porta-voz militar Andri Kovaliov.

"Mais de dez quilómetros quadrados de terras ucranianas foram libertadas no sul da Ucrânia, na semana passada", disse Kovaliov à televisão de Kiev acrescentando que quatro quilómetros quadrados foram "libertados no setor de Bakhmut", no leste do país.

Estes valores, segundo o mesmo responsável, elevam para 193 quilómetros quadrados a área total reconquistada pela Ucrânia desde o lançamento da contraofensiva no início de junho.

"As tropas ucranianas entrincheiraram-se nas linhas que tinham alcançado, infligindo danos de artilharia a alvos inimigos identificados. O inimigo (forças russas) resiste, transfere unidades e utiliza reservas. Decorrem combates intensos", afirmou ainda Kovaliov referindo-se diretamente a Bakhmut.

Segundo o Presidente Volodymyr Zelensky, a contraofensiva ucraniana está a progredir lentamente contra as forças russas, "que estão entrincheiradas atrás de poderosas linhas defensivas".

Na sexta-feira passada, Kiev recebeu dos Estados Unidos bombas de fragmentação, proibidas em muitos países.

A Ucrânia pede ainda mais artilharia e a entrega de aviões de combate F-16.

Este último balanço da contraofensiva, elaborado por Kiev, surge no momento em que Volodymyr Zelensky é esperado em Vilnius, na Lituânia, para a Cimeira da NATO que vai abordar a questão do pedido de adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica.