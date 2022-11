O Governo ucraniano desmentiu estar a ser pressionado pelos EUA para negociar com a Rússia, garantindo que só aceitará sentar-se à mesa das negociações após a retirada das tropas invasoras de todo o seu território.





“Forçar-nos a negociar, reconhecendo o ultimato russo, seria um disparate. E ninguém vai fazer isso”, frisou o conselheiro presidencial, Mykhailo Podolyak, referindo-se à notícia do ‘Washington Post’ que indicava que a Casa Branca estaria a pressionar Kiev para mostrar abertura ao diálogo. “Não temos outra hipótese [senão lutar]. A Rússia invadiu-nos com crematórios móveis e meio milhão de sacos para cadáveres. Se não nos defendermos, deixaremos de existir. Vamos continuar a lutar mesmo que sejamos esfaqueados pelas costas”, acrescentou, num aviso aos aliados que dizem que a Ucrânia deve abrir mão de parte do seu território em troca da paz.