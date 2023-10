O Governo ucraniano espera que a Rússia lance um “número recorde” de ataques com drones contra as infraestruturas elétricas do país nos próximos meses, para agravar o sofrimento da população durante o inverno. Só no mês de setembro foram registados mais de 500 ataques com drones de fabrico iraniano, cerca de metade dos que foram usados durante todo o último inverno. Entretanto, pelo menos dez pessoas, incluindo uma jovem mãe e o seu bebé de 9 meses, ficaram este domingo feridas num ataque com mísseis na região de Kherson.