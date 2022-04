Kiev teme que Putin queira celebrar uma vitória no leste até 9 de maio

As autoridades ucranianas registaram esta quinta-feira bombardeamentos em Donbass, temendo que o Presidente russo, Vladimir Putin, queira reclamar uma relevante vitória no leste a tempo do Dia da Vitória, um feriado russo celebrado em 9 de maio.

Na arruinada cidade portuária de Mariupol, os combatentes ucranianos, escondidos na fábrica siderúrgica que representa a última bolsa de resistência, disseram que os bombardeamentos concentrados durante a noite mataram e feriram diversas pessoas.

As autoridades avisaram que a falta de água potável dentro da cidade pode levar a surtos de doenças mortais.