Os ataques com mísseis das tropas russas continuaram esta quinta-feira a atingir áreas civis de Kiev e voltaram a matar. Desta vez, a ofensiva de Moscovo voltou-se para a zona Este da capital ucraniana, onde partes de um projétil russo, intercetado pela defesa antiaérea das tropas do Presidente Volodymyr Zelensky, caíram no 16º andar de um prédio em Darnytsky.