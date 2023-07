Kremlin afirma não ter dito à África do Sul que a detenção de Putin significaria uma declaração de guerra

De acordo com a









O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, pediu autorização ao TPI para não deter Putin, tendo em conta a cimeira dos BRICS, uma vez que tal equivaleria a uma declaração de guerra.



Quando questionado sobre qualquer aviso da Rússia sobre a possibilidade de guerra se Putin fosse detido, Peskov disse que "Não foram proferidas tais formulações" e que "ninguém deu a entender isso a ninguém".



"É claro para toda a gente neste mundo sabe o que significa uma tentativa de infringir os direitos do chefe do Estado russo. Portanto, não há necessidade de explicar nada a ninguém aqui", declarou.



