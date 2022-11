O Kremlin afirmou esta quinta-feira que a Ucrânia “pode evitar mais sofrimento” se aceitar as exigências de Putin. A afirmação surge após mais um dia de bombardeamento maciços a infraestruturas essenciais, que levaram o Presidente ucraniano a pedir à ONU para punir a Rússia pelo que classificou como crime de guerra.“Hospitais, escolas, transportes, áreas residenciais, todos foram atingidos”, disse Zelensky, frisando que só na quarta-feira 70 mísseis caíram no país, no que designou “a fórmula russa do terror”. Já a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, diz que Putin está “a fazer do inverno uma arma para infligir sofrimento ao povo ucraniano”.