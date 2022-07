Libano rejeita acusações de acolher navio com cereais ucranianos roubados

O Líbano rejeitou esta sexta-feira alegações da embaixada da Ucrânia em Beirute segundo as quais um navio sírio, atracado num porto libanês, transportaria cereais ucranianos roubados pela Rússia.

Após uma inspeção das autoridades aduaneiras libanesas, um alto funcionário da alfândega disse à Associated Press que não havia "nada de errado" com a carga do Laodicea, que atracou no porto libanês de Trípoli na quinta-feira, e que os seus documentos estavam em ordem.

A controvérsia em torno deste navio tem sublinhado a forma como o Líbano, um pequeno país do mediterrânico que faz fronteira com a Síria, tem estado na 'mira' da guerra da Rússia na Ucrânia.