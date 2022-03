Líder de Donetsk diz que situação no Donbass está "à beira de uma guerra"

O líder da autoproclamada República Popular de Donetsk (DPR), Denís Pushilin, disse esta sexta-feira que a situação na região ucraniana do Donbass está "à beira de uma guerra", segundo a agência de notícias russa TASS.

Em entrevista ao canal de televisão Rossiya-24, o líder de Donetsk respondeu afirmativamente quando questionado se a situação no Donbass está a aproximar-se de uma guerra em grande escala.

Nas últimas horas ocorreram graves violações do cessar-fogo estabelecido em 2015, ao abrigo dos Acordos de Minsk, no leste do país.